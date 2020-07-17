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    Mehmet Ali Erbil, saçlarını kestirdi

    Kök hücre tedavisine başlayacak olan komedyen, hastaneye yatmadan önce saçlarını sıfıra vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 14:40
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    Mehmet Ali Erbil, saçlarını kestirdi

    Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil’e kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi uygulanacak.

    Tedavisine başlayacak olan Erbil, hastaneye yatmadan önce tıraş oldu.

    SAÇLARINI SIFIRA VURDU

    Son olarak Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde görüntülenen ve oldukça değiştiği gözlenen Erbil’in saçlarını sıfırı vurmuş hali dikkat çekti.

    Yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar’ın eşlik ettiği Erbil, neşeli tavırlarıyla gülümsetti.

    Mehmet Ali Erbil, saçlarını kestirdi #1

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