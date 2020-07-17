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- Mehmet Ali Erbil, saçlarını kestirdi
Mehmet Ali Erbil, saçlarını kestirdi
Kök hücre tedavisine başlayacak olan komedyen, hastaneye yatmadan önce saçlarını sıfıra vurdu.
- Haber Merkezi
- 17.07.2020 - 14:40
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil’e kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi uygulanacak.
Tedavisine başlayacak olan Erbil, hastaneye yatmadan önce tıraş oldu.
SAÇLARINI SIFIRA VURDU
Son olarak Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde görüntülenen ve oldukça değiştiği gözlenen Erbil’in saçlarını sıfırı vurmuş hali dikkat çekti.
Yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar’ın eşlik ettiği Erbil, neşeli tavırlarıyla gülümsetti.