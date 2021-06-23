Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın Miami'den dönmesini bekliyor

Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan kavga ettiği Seda Sayan'la ilgili bir açıklama daha yaptı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile yakın dostu olarak bildiğimiz şarkıcı Seda Sayan kavgasının yankıları sürüyor. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan ile aralarında yaşanan kavgayla ilgili bir kez daha konuştu.

"ANNESİNE ANNE DERİM"

Ünlü Şovmen, “Seda bunun açıklamasını yaptı. Benim iki tane kızım var, bu leke ile yaşamak kolay değil, 50 yıllık sanat hayatımda böyle bir durumla anılmadım. Biz 35 senedir Seda ile birlikteyiz. Onun annesi benim annem gibidir. Ben onun annesine anne derim. Çocukları da benim çocuğum gibidir.

"MİAMİ'DEN DÖNSÜN BULUŞACAĞIZ"

Miami dönüşü Seda ile birlikte yemek yiyeceğiz, bize yakışmaz küslük. İkinci, üçüncü şahıslar tahrik etti bizi. Bu dostluk öyle kolay kolay bozulmaz.” şeklinde konuştu.

Seda Sayan, sosyal medya hesabından açıklama yapıp Mehmet Ali Erbil’i tecavüzle suçlamıştı, ardından “Tecavüz değil, aldatmaydı” diyerek söylediklerini yalanlamıştı.