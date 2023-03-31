Mehmet ali Erbil, Selami Şahin'e sahip çıktı
ensonhaber.com

Usta sanatçı Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları elinden tutarak ofise davet ettiği ileri sürülen görüntüler, sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Mehmet ali Erbil, Selami Şahin'e sahip çıktı

"Sıcak ve samimi diyaloglar yanlış anlaşıldı"

Hakkında çıkan haberlerin ardından Şahin'in şirketinden yapılan basın açıklamasında iddia kesin bir dille yalanlanarak "Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir" denildi.

Mehmet ali Erbil, Selami Şahin'e sahip çıktı

Selami Şahin cephesinden yalanlama gelirken dostları Mehmet Ali Erbil ve da ünlü sanatçıya sahip çıktı.

Selami Şahin'e ilk sahip çıkan ünlü isim şunları söyledi:

"Şaka yapmıştır"

"Şaka yapmıştır ya… Çok güzel ve şakacı bir insandır kendisi. Etiler'in muhtarıdır o ve ben şaka olduğunu düşünüyorum."

Mehmet ali Erbil, Selami Şahin'e sahip çıktı

Şahin'in videolarını sosyal medyadan izleyen Muazzez Ersoy da "Selami espritüel biri" dedi:

"Ben Selami haberini görünce şaka yapmıştır diye düşündüm. Çünkü çok espritüel ve hayat dolu biridir. Herhangi bir hastalığı olduğunu ben hiç duymadım."

Mehmet ali Erbil, Selami Şahin'e sahip çıktı
Mehmet ali Erbil, Selami Şahin'e sahip çıktı
Mehmet ali Erbil, Selami Şahin'e sahip çıktı