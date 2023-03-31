Mehmet ali Erbil, Selami Şahin'e sahip çıktı 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in genç kadınları ofisine davet ettiği görüntüler geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşmüştü. Yakın dostları usta şarkıcıya sahip çıktı.

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Usta sanatçı Selami Şahin'in yoldan çevirdiği kadınları elinden tutarak ofise davet ettiği ileri sürülen görüntüler, sosyal medyaya bomba gibi düştü.

"Sıcak ve samimi diyaloglar yanlış anlaşıldı"

Hakkında çıkan haberlerin ardından Şahin'in şirketinden yapılan basın açıklamasında iddia kesin bir dille yalanlanarak "Kendisinin hayranlarıyla yarattığı sıcak ve samimi diyaloglar yanlış yorumlamaya sebebiyet vermiştir" denildi.

Selami Şahin cephesinden yalanlama gelirken dostları Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy da ünlü sanatçıya sahip çıktı.

Selami Şahin'e ilk sahip çıkan ünlü isim Mehmet Ali Erbil şunları söyledi:

"Şaka yapmıştır"

"Şaka yapmıştır ya… Çok güzel ve şakacı bir insandır kendisi. Etiler'in muhtarıdır o ve ben şaka olduğunu düşünüyorum."

Şahin'in videolarını sosyal medyadan izleyen Muazzez Ersoy da "Selami espritüel biri" dedi: