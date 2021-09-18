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    Mehmet Ali Erbil, Stelyo Pipis’e ev hediye etti

    Mehmet Ali Erbil, yakın dostu ve aynı zamanda menajeri de olan Stelyo Pipis’e büyük bir jest yaptı. Pipis’e ev hediye etti. Pipis, “Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin” diyerek teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 11:14
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    Mehmet Ali Erbil, Stelyo Pipis’e ev hediye etti

    'Kaçış Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan yakın dostu ve menajeri Stelyo Pipis’e ev hediye etti.

    Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan menajer, bu jesti takipçileriyle paylaştı.

    “BANA BİR EV HEDİYE EDEREK BENİ TEKRAR ÇOK ÖZEL HİSSETTİRDİ”

    Stelyo Pipis paylaşımında “Herkesin hayatında kalbi ve varlığıyla büyük değer yaratan biri vardır. Yıllardır beraber olduğumuz, birlikte kah güldüğümüz kah ağladığımız, uzun, çok uzun yol arkadaşım, ketom bu zor zamanda bana bir ev hediye ederek beni tekrar çok özel hissettirdi. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Allah başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

    Mehmet Ali Erbil, Stelyo Pipis’e ev hediye etti #1

    KUMARHANEDE 2 HEMŞİRE EŞLİK ETTİ

    Öte yandan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay davet üzerine Belarus’a gitmiş, sağlık konusunda tedbiri elden bırakmamış, oteldeki kumarhanede iki hemşire kendisine refakat etmişti.

    Mehmet Ali Erbil, Stelyo Pipis’e ev hediye etti #2

    Mehmet Ali Erbil, Stelyo Pipis’e ev hediye etti #3

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