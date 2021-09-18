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Mehmet Ali Erbil, Stelyo Pipis’e ev hediye etti

Mehmet Ali Erbil, Stelyo Pipis’e ev hediye etti

Mehmet Ali Erbil, yakın dostu ve aynı zamanda menajeri de olan Stelyo Pipis’e büyük bir jest yaptı. Pipis’e ev hediye etti. Pipis, “Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin” diyerek teşekkür etti.