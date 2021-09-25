Mehmet Ali Erbil: Televizyonu bitirdiler

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Kanal D ekraklarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyor.

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Erbil, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Erbil televizyon dizilerinde oyuncuların bölüm karşılığı aldığı ücretler hakkında, "Bölüm başı 1 trilyon 2 trilyon para veriyorlar. Televizyonu bitirdiler. Televizyonculuk mu kaldı? Ben zamanında vergi şampiyonu oldum inşallah bu arkadaşlarımız da aldıkları paranın hakkını verirler." ifadelerini kullandı.

''CAN YAMAN'I TAKDİR EDİYORUM''

Erbil'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:



''Can Yaman'ı izlediğim yok. Bir dizide denk gelmiştim. Kültürlü bir çocuk. İtalyancası var, İngilizcesi var. Ben takdir ediyorum.





''SERENAY SARIKAYA DÜNYA STARLARIYLA BAŞA ÇIKABİLECEK BİR İSİM''

Serenay Sarıkaya'yı beğeniyorum. Hem sesi var, hem oyunculuğu var, hem aurası var. Dünya starlarıyla başa çıkabilecek bir isim. Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş duyduğum kadarıyla.





''HER EVLİLİĞİMDE SIFIRA DÜŞTÜM''



İlk evliliğimde param yoktu. İçgüveysi gittim. Her evliliğimde sıfıra düştüm. Yeniden başladım. Son evliliğimde çok vardı, yarısını verdim. Verdiğim nafakalardan hiç pişman değilim. Neticede çocuklarım var. Hepsinin evlerini üzerlerine verdim.





''İLİŞKİLERİMDE CİMRİYİM''



Evliliklerimin dışında hiçbir kadına hiçbir şey almadım. İlişkilerimde cimriyim. Çocuğumun annesi dururken ne gerek var? Taksi paralarını veriyorum.



Çocuklarımın geleceğini garanti altına aldım. Sezin'in eşi benim hastalığım boyunca 9 ay başımdan ayrılmadı. Allah herkese öyle bir damat nasip etsin.





''KİRA VE FAİZLERDEN GEÇİNİYORUM''

Kaç tane evim olduğunu söylemeyelim. Benim değil, dünya malı. Kiradaki evlerden yada faizlerden geçiniyorum. 3 evi sattım, baktım ki 10 kira getiriyor faiz. Faize yatırdım. Evde 7 kişiyiz. Asistan maşallah o kadar boğazlı ki, 10 kilo aldı geldiğinden beri.''

Mehmet Ali Erbil, evlerini satıp parayı faize yatırdı VİDEO