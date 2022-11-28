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    Mehmet Ali Erbil: TikTok'a nazar değdi

    Eski şovmen yeni fenomen Mehmet Ali Erbil, TikTok'tan artık para gelmediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 07:56
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 07:58
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    Mehmet Ali Erbil: TikTok'a nazar değdi

    Kaçış sendromu hastalığı nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.

    Ünlü şovmen, önceki akşam bir ödül töreninde sunuculuk görevini üstlendi.

    "Para gelmiyor"

    Sosyal medyyaı aktif kullanan Mali, "TikTok diye diye nazar değdirdiniz. Üç haftadır ödeme yapmıyorlar. Ne göz varmış sizde. Sizin yüzünüzden para alamıyoruz. Göze geldik. Benim hayatımda sadece TikTok yok. Hayatını TikTok'a bağlayanlar düşünsün" karşılığını verdi.

    Mehmet Ali Erbil: TikTok a nazar değdi #1

    "Çarkıfelek geri dönüyor"

    Hastalığıyla ilgili sıkıntılarını atlattığını belirten 65 yaşındaki sanatçı, "Çok şükür kötü günleri atlattık. İki sinema filmi çektik. Her şey yolunda. YouTube'ta 'Çarkıfelek'i başlatıyoruz. Yine ben sunacağım. Her törende bir bomba patlatıyorum. Bu gece de hazırlıklı olun" diyerek, sahnedeki yerini aldı.

    Mehmet Ali Erbil: TikTok a nazar değdi #2


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