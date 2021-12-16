- Haberler
- Magazin Haberleri
- Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın doğum gününü kutladı
Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın doğum gününü kutladı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, torunu ELisa'nın doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 12:24
- Güncelleme : 16.12.2021 - 12:33
Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, anne oldu. 12 yıl önce evlenen Sezin Erbil ile Evren Yazgan çiftinin kızları Elisa, 2 yaşına bastı.
2019 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Elisa'ya düşkünlüğü ile bilinen Mehmet Ali Erbil, pandemi döneminde torun hasretiyle yanıp tutuşmuştu.
"MERCİMEĞİM 2 YAŞINDA"
Sosyal medyadan torunu ile paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa'nın doğum gününü "Mercimeğim 2 yaşında" notu ile kutladı.