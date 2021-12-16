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    Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın doğum gününü kutladı

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, torunu ELisa'nın doğum günü için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 12:33
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    Mehmet Ali Erbil torunu Elisa'nın doğum gününü kutladı

    Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin Erbil, anne oldu. 12 yıl önce evlenen Sezin Erbil ile Evren Yazgan çiftinin kızları Elisa, 2 yaşına bastı.

    2019 yılının Aralık ayında dünyaya gelen Elisa'ya düşkünlüğü ile bilinen Mehmet Ali Erbil, pandemi döneminde torun hasretiyle yanıp tutuşmuştu.

    "MERCİMEĞİM 2 YAŞINDA"

    Sosyal medyadan torunu ile paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil, torunu Elisa'nın doğum gününü "Mercimeğim 2 yaşında" notu ile kutladı.

    Mehmet Ali Erbil torunu Elisa nın doğum gününü kutladı #1

    Mehmet Ali Erbil torunu Elisa nın doğum gününü kutladı #2

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