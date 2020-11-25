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- Mehmet Ali Erbil torununu uzaktan seviyor
Mehmet Ali Erbil torununu uzaktan seviyor
Hastalığı sebebiyle torununu kucaklayamayan Mehmet Ali Erbil, kızı Sezin Erbil'le hastane çıkışı görüştü.
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 10:30
- Güncelleme : 25.11.2020 - 10:31
Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan 63 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i hastane dönüşü kapıda kızı Sezin Erbil karşıladı.
Erbil'i görmeye gelen Sezin Erbil, 1 yaşındaki kızı Elisa’yla birlikte sosyal mesafeyi korudu
"MUTLUYUZ"
Koronavirüs salgını nedeniyle aracın içerisindeki babasına çok fazla yaklaşmayan Sezin Erbil, sosyal medyadan o anın fotoğrafını paylaşıp;
“Tabii ki birbirimizi çok sevdiğimiz için maskeliydik. Ama buna rağmen biz çok mutluyuz” notunu düştü.