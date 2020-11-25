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    Mehmet Ali Erbil torununu uzaktan seviyor

    Hastalığı sebebiyle torununu kucaklayamayan Mehmet Ali Erbil, kızı Sezin Erbil'le hastane çıkışı görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 10:31
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    Mehmet Ali Erbil torununu uzaktan seviyor

    Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan 63 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i hastane dönüşü kapıda kızı Sezin Erbil karşıladı.

    Erbil'i görmeye gelen Sezin Erbil, 1 yaşındaki kızı Elisa’yla birlikte sosyal mesafeyi korudu

    "MUTLUYUZ"

    Koronavirüs salgını nedeniyle aracın içerisindeki babasına çok fazla yaklaşmayan Sezin Erbil, sosyal medyadan o anın fotoğrafını paylaşıp;

    “Tabii ki birbirimizi çok sevdiğimiz için maskeliydik. Ama buna rağmen biz çok mutluyuz” notunu düştü.

    Mehmet Ali Erbil torununu uzaktan seviyor #1

    Mehmet Ali Erbil torununu uzaktan seviyor #2

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