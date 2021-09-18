Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan canlı yayında barışacak

Birbirleriyle küs olan Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil, aralarındaki buzları eritmek için, 20 Eylül Pazartesi günü 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında bir araya gelecek.

Uzun zamandır küs olan Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil ikilisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programına sürpriz bir konuk geliyor.

Sayan’la bir süredir küs olan ve geçirdiği sağlık problemlerinin ardından eski günlerine dönen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, 20 Eylül Pazartesi günü ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’a konuk oluyor.

"MEHMET BENİM KARDEŞİM"

Daha önce Erbil hakkında, “Mehmet Ali Erbil benim kardeşim” diyen Sayan, canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunacak.

Sayan ve Erbil, yaşananlar sonrası ilk kez bir araya gelerek konuşulmayanı konuşacak.

Erbil ve Sayan, geçtiğimiz zamanlarda sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, birbirlerine iğneliyici laflar söylemişti.

"BENİM SAĞLIK DURUMUMU BİR KEZ BİLE SORMADI"

Erbil, bir magazin programına neden böyle bir paylaşım yaptığını anlatarak, "Seda Sayan iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı, fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar." demişti.

"KEŞKE BAŞINA GELENLERDEN DERS ÇIKARSAYDIN"

Eski dostunun bu suçlamaları karşısında sessizliğini bozan Sayan, "Allah ıslah etsin. Allah müstahakını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor" ifadelerini kullandı.