Mehmet Ali Erbil'den Ali Sadi paylaşımı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i, Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ziyaret etti.

Mehmet Ali Erbil, iki yıl önce evinin banyosunda düşerek yaralanmış, 'Kaçış Sendromu' hastalığı da nüksedince uzun süre tedavi görmüştü. Aylarca yoğun bakımda tedavi gören Erbil, artık sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Ünlü şovmen, önceki gün kendisini ziyaret eden Ali Sadi Erbil ile birlikte çekildiği fotoğrafı "Baba-oğul yemekteyiz" sözleriyle Instagram hesabından yayınladı.

AYNI BABASI

Ünlü şovmenin Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki Ali Sadi'nin, babasına olan benzerliği dikkat çekti. Takipçileri baba-oğulun benzerliğiyle ilgili yorumlarda bulundu.