Mehmet Ali Erbil'den evliliğe yeşil ışık

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir daha evleneceğini söyledi.

4 yıldan beri sağlık sorunlarıyla uğraşan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Yeniköy’de bir mekan çıkışı kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Mehmet Ali Erbil’den evlilik sinyali geldi.

"Güzellik uzmanım"

Mekana yanında arkadaşı ve samimi olduğu sarışın bir kadın ile gelen şovmen, "O benim güzellik uzmanım, kendisine borçluyuz" dedi.

Şu sıralar hayatında aşık olduğu birinin olmadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Bir kez daha evlenir misiniz?" sorusu karşısında ise tekrardan evlenebileceğinin sinyalini vererek, şöyle konuştu:

"Yalnızlık Allah'a mahsus"

"Neden olmasın, hayat arkadaşı çok önemli. Yalnızlık Allah'a mahsus. Evlilikte yaşa bakmam ki. Bakarsın benden büyük olur, bakarsın 30-35 yaşında."