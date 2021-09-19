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- Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a: Her yeri pespembedir
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a: Her yeri pespembedir
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, yakın arkadaşı olan Seda Sayan'ın konserinde sahneye çıkarak "Her yeri pespembedir. O yüzden isim koydum: Pembe Mutlu" dedi.
- Haber Merkezi
- 19.09.2021 - 00:03
- Güncelleme : 19.09.2021 - 00:22
Televizyon ekranlarının sevilen ismi ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığını atlatarak sağlığına kavuştu.
Yeniden eski günlerine dönen Erbil, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın Kuruçeşme'deki konserine gitti.
ESPRİLERİYLE SEYİRCİLERİ GÜLDÜRDÜ
Sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a yaptığı esprileriyle seyircileri güldürdü.
"HER YERİ PESPEMBEDİR, O YÜZDEN ONA İSİM KOYDUM: PEMBE MUTLU"
Eski günlerine geri dönen Erbil, Sayan'a "Aşkım benim. Bunun biliyor musunuz, her yeri pespembedir. O yüzden ona isim koydum: Pembe Mutlu. Mutlu musun?" diyerek takıldı.
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a: Her yeri pespembedir VİDEO