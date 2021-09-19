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Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a: Her yeri pespembedir

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a: Her yeri pespembedir

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, yakın arkadaşı olan Seda Sayan'ın konserinde sahneye çıkarak "Her yeri pespembedir. O yüzden isim koydum: Pembe Mutlu" dedi.