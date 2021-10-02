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    Mehmet Ali Erbil'in aşk iddiasına Emel Sayın'dan yanıt

    Mehmet Ali Erbil'in "Bir zamanlar aşk yaşadık" dediği Emel Sayın'dan yanıt geldi. Sayın "Acaba espri mi yaptı?" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 19:27
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    Mehmet Ali Erbil'in aşk iddiasına Emel Sayın'dan yanıt

    Yaşadığı zor günleri geride bırakan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalarla konuşuluyor.

    Geçtiğimiz günlerde aşk hayatından bahseden Mehmet Ali Erbil, Emel Sayın ile birliktelik yaşadığını söylemişti.

    AŞK İDDİALARINA YANIT VERDİ

    Bunun üzerine çıkan haberlere Emel Sayın'dan yanıt geldi. Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarına çok şaşırdığını dile getiren Sayın, şu ifadeleri kullandı:

    "ACABA ESPRİ Mİ YAPTI"

    "Ne oldu Mehmet Ali'ye son zamanlarda. Tuhaf açıklamalar yapıyor. Önce onunla konuşayım ben. Ben izleyemedim, çıkan haberlerden takip ettim. Acaba espri mi yaptı?"

    Mehmet Ali Erbil in aşk iddiasına Emel Sayın dan yanıt #1

    Mehmet Ali Erbil in aşk iddiasına Emel Sayın dan yanıt #2

    Mehmet Ali Erbil in aşk iddiasına Emel Sayın dan yanıt #3

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