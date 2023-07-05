Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi 17 oldu Tuğba Coşkun oğlu Ali Sadi ile pozunu paylaştı! İlk yorum baba Mehmet Ali Erbil’den

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun'la 2011'de yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen Ali Sadi, 17 yaşına bastı.

"İyi ki benim oğlumsun''

Ali Sadi'nin son halini annesi Tuğba Coşkun paylaştı. Coşkun'un; ''Alim 17 oldu. Seninle aşk’ımız sonsuz ve tarifsiz. Seni çok seviyorum iyi ki benim oğlumsun." notu ile paylaştığı gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile paylaşımına Mehmet Ali Erbil'den de "İyi ki birlikte en güzel, en değerli birini yaratmışız." yorumu geldi.