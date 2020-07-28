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    Mehmet Ali Erbil'in son durumu

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 09:05
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 09:05
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    Mehmet Ali Erbil'in son durumu

    Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başladı.

    "TOPARLANACAK"

    Operasyon öncesi saçlarını kazıtan 63 yaşındaki ünlü şovmenin özel bir odada hemşire gözetiminde olduğunu söyleyen doktoru Jan Klod Kayuka, “Şu anki süreçte korunuyor. Kök hücre uygulaması başarılı geçti. Şimdi vücudun tepkileri ve değerleri ölçülecek. Toparlayacağını düşünüyorum” dedi.

    Bu tedavi sonrası iyileşme sürecini de anlatan Kayuka, “Bu tedavi, hastalığın durması konusunda başarılı olacaktır. Kasların güçlenmesi için önemli” diye konuştu.

    Mehmet Ali Erbil'in son durumu #1

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