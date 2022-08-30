TikTok'a merak saran Mehmet Ali Erbil'den yeni video geldi.

Uzun zaman sağlık problemleri yüzünden zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı.

Geçtiğimiz hafta TikTok hesabı açması ve takipçilerinden pahalı hediyeler istemesi sosyal medyada çok konuşulan Erbil'den yeni bir video geldi.

"TikTok'çu geldi hanım"

TikTok'ta yaptığı canlı yayını Instagram hesabından yayınlayan Erbil, "TikTok başlamıştır hesabımı takip edin." notu yazdı.

Mehmet Ali Erbil'in TikTok videosu ViDEO

Videoda garip hareketler yapan ünlü şovmene takipçilerinden yorum yağdı.

"Benden beter hale geldi"

Erbil’in hakkında cinsel taciz ve tehdit iddiasıyla dava açan TikTok fenomeni Ece Ronay, “Zamanında bana TikTok’ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş. Çok keyifliyim. Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye.” mesajını yayınlamıştı.