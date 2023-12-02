Mehmet Ali Erbil'in yalnızlığı kısa sürdü! Bu kez sevgilisiyle yaş farkı 44 Nikah masasına oturmaya hazırlandığı Gülseren Ceylan ile ayrılık kararı alan Mehmet Ali Erbil, rotayı 2001’li Nevide Çiçek’e çevirdi.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son günlerde yaşadığı aşklarla gündeme geliyor.

Sivri diliyle bilinen Erbil, geçtiğimiz aylarda kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Evlilik teklifi de eden Erbil'in Gülseren Ceylan ile de ilişkisi kısa sürdü.

2001'li sevgili yaptı

Ayrılık sonrası ünlü isim yeni aşklara yelken açtı.

Aradığı son aşkı da kendisinden yaşça küçük isimde buldu. Bu kez 2001'li Nevide Çiçek ile aşk yaşamaya başlayan Erbil dün bir mekanda görüntülendi.

Elleriyle yedirdi

Kız arkadaşı için pamuk şeker sipariş veren ve elleriyle yediren Erbil'in o anları karelere yansıdı.

İşte Mehmet Ali Erbil'in44 yaş küçük sevgilisi...