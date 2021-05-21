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    Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı

    Aradığı mutluluğu İzmir'de bulduğu iddia edilen Mehmet Ali Erbil'den sosyal medyada sürpriz bir hamle geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 20:22
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 21:07
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    Mehmet Ali Erbil'in yeni sevgilisi ortaya çıktı

    Türk televizyon dünyasının renkli simaları Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığıyla mücadele etmişti.

    Tedavisine hızlı şekilde yanıt veren ve kendisine iyi bakan ünlü şovmen, uzun bir aranın ardından yeniden normal hayatına döndü.

    Geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda aşk hayatına dair sorulan soruya, “Şu anda Instagram‘dan kızlarla konuşuyorum” yanıtını vermişti.

    GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

    Erbil’in sosyal medyada macerası kısa sürede gerçeğe dönüştü.

    Ünlü şovmenin, İzmirli iş kadını Funda Aksu’yla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Erbil, Instagram hesabındaki profil resmine Aksu ile çekilmiş bir karesini koyarak aşk iddialarını doğruladı.

    Mehmet Ali Erbil in yeni sevgilisi ortaya çıktı #1

    "INSTAGRAM'DAN YÜRÜYORUM SADECE"

    Ünlü şovmen daha önce, “Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?” sorusuna, “Şu anda öyle bir şey yok. Instagram’dan yürüyorum sadece” demişti.

    Mehmet Ali Erbil in yeni sevgilisi ortaya çıktı #2

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