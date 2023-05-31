Mehmet Aslantuğ'dan boşanma sonrası ilk paylaşım Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde noktaladı.

ensonhaber.com

1996'da evlenen magazin dünyasının örnek çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.

"Hassas bir konu"

Geçtiğimiz pazartesi günü Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya el ele gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" demişti.

22 yaşında Can adında bir oğulları bulunan çiftin 27 yıllık evlilikleri 10 dakikalık duruşma sonunda bitmişti.

Mehmet Aslantuğ, boşanma sonrasında duygularını dile getirdi ve Instagram sayfasından bir not paylaştı.

Arzum Onan ile 6 aydır ayrı evlerde yaşadıklarını itiraf eden ünlü oyuncu şunları söyledi:

"GÖNÜL KOYANLARA borcumdur"

"Bu mesaj GÖNÜL VERENLERLE / GÖNÜL KOYANLARA borcumdur. KİRALIK GÖNÜLLERİ hiç ilgilendirmez !...

Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela... Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994) duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de “Mayıs”ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum."