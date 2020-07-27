Mehmet Aslantuğ'dan romantik paylaşım

Mehmet Aslantuğ'dan eşi Arzum Onan için sosyal medya hesabından romantik bir mesaj yayınladı.

İki ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti birlikteliklerinin 26. Yılını sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla kutladı.

Sosyal medya hesabından eşi Arzum Onan'a teşekkür eden Aslantuğ şu paylaşımı yaptı:

"HER ŞEY İÇİN MİNNETTARIM"

"Gün olur, izin verdiğiniz kadar istismar edilmeye razı olursunuz. Gün olur, verdiğiniz o izin için çok pişman olursunuz! Aşk, sanat, siyaset veya ticaret hiç farketmez! Erkeksiniz; ya da kadın, kolunuza giren de kadın; ya da erkek, yine farketmez. Dönüp iyice bir daha bakın. Ya değer aşılamak için oradadır; ya da değerinizden aşındırmak için. Anlamak sandığınız kadar zor olmayacak. 26 yıldır bu garibin dünyasına kattığı her şey için minnettarım."

Eşinim romantik paylaşımına cevap veren Onan, '26 yıldır bana yaşattığın her bir saat için teşekkür ederim yüreği güzel sevgili' mesajını paylaştı.