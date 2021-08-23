Mehmet Dinçerler, Hadise'nin yüzünü güldürdü

Hadise, sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler'e olan aşkını haykırdı.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlenecekleri beklenirken ayrılık haberi gelen Hadise, kısa süre içinde de gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı.

Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Yıldız şarkıcı, sevgilisinin çektiği pozlarını paylaşıp altına bir de not düştü. Hadise yazdığı notta, Dinçerler'e resmen ilan-ı aşk yaptı.

"SEBEBİ SENSİN"

Ünlü şarkıcı sevgilisine olan aşkını, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin." sözleriyle ilan etti.