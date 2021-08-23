Euro
9.9592
0.2%
Dolar
8.4862
0.02%
Altın
488.03
0.42%
Borsa
1.445
0%
Bitcoin
425.210
2.27%
EXEN Coin
27.99
4.71%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Mehmet Dinçerler, Hadise'nin yüzünü güldürdü

    Hadise, sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler'e olan aşkını haykırdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 08:00
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 08:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Dinçerler, Hadise'nin yüzünü güldürdü

    Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlenecekleri beklenirken ayrılık haberi gelen Hadise, kısa süre içinde de gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırmıştı.

    Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı. Yıldız şarkıcı, sevgilisinin çektiği pozlarını paylaşıp altına bir de not düştü. Hadise yazdığı notta, Dinçerler'e resmen ilan-ı aşk yaptı.

    "SEBEBİ SENSİN"

    Ünlü şarkıcı sevgilisine olan aşkını, "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin." sözleriyle ilan etti.

    Mehmet Dinçerler, Hadise nin yüzünü güldürdü #1

    Mehmet Dinçerler, Hadise nin yüzünü güldürdü #2

    Mehmet Dinçerler, Hadise nin yüzünü güldürdü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir