Mehmet Dinçerler Sinan Akçıl'ı engelledi

Sinan Akçıl, eski sevgilisi Hadise'nin evlilik hazırlığı yaptığı Mehmet Dinçerler'i öve öve bitirememişti. Ünlü şarkıcı cevabını aldı.

İkinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasında olan şarkıcı Sinan Akçıl, gündemden düşmüyor.

Akçıl, geçtiğimiz gün konuk olduğu canlı yayında eski aşkı Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler hakkında konuşmuştu.

ENGELİ YEDİ

Hadise ile Mehmet Dinçerler'e övgüler yağdıran Sinan Akçıl, sosyal medyada beklemediği bir hamle ile karşılaştı. Sinan Akçıl'ın arkadaşım dediği Dinçerler, şarkıcıyı hem sildi, hem de engelledi.

"ÇOK DÜZGÜN ÇOCUK" DEMİŞTİ

Mehmet Dinçerler için "Eski bir arkadaşım çok düzgün bir çocuk" ifadesini kullanan Akçıl sözlerine şöyle devam etmişti:

"Çok yakışan bir çift oldular. Biz Hadise'den ayrılalı 10 yıl olmuş bana ne demek düşer,."







