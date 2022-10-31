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    Mehmet Dinçerler, yeni sevgilisiyle yemekte

    Mehmet Dinçerler, Hadise'den boşanır boşanmaz kendine yeni sevgili yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 14:13
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    Mehmet Dinçerler, yeni sevgilisiyle yemekte

    Geçtiğimiz ay şarkıcı Hadise'den tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler, yeni prensesini çabuk buldu.

    İddiaya göre; ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain ile aşk yaşıyor.

    Hadise çabuk unutuldu

    İkili, Nişantaşı'nda bir mekanda böyle görüntülendi. Ünlü iş insanı Kuveytli şarkıcıyı  lüks bir otelde ağırladı ve pahalı hediyelere boğdu. Yeni aşkına dünyaca ünlü bir markanın çantasını hediye eden Dinçerler, paraya acımadı.

    Parayı saçtı

    Otele 3 gün için 70 bin TL ödeyen Dinçerler, başlangıç hediyesi olarak aldığı çantaya da 50 bin TL verdi.

    Mehmet Dinçerler, yeni sevgilisiyle yemekte #1

    Keyfi yerinde olan Dinçerler için "Hadise'yi çabuk unuttu" yorumları yapıldı.

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