Mehmet Dinçerler, yeni sevgilisiyle yemekte

Mehmet Dinçerler, Hadise'den boşanır boşanmaz kendine yeni sevgili yaptı.

Geçtiğimiz ay şarkıcı Hadise'den tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler, yeni prensesini çabuk buldu.

İddiaya göre; ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain ile aşk yaşıyor.

Hadise çabuk unutuldu

İkili, Nişantaşı'nda bir mekanda böyle görüntülendi. Ünlü iş insanı Kuveytli şarkıcıyı lüks bir otelde ağırladı ve pahalı hediyelere boğdu. Yeni aşkına dünyaca ünlü bir markanın çantasını hediye eden Dinçerler, paraya acımadı.

Parayı saçtı

Otele 3 gün için 70 bin TL ödeyen Dinçerler, başlangıç hediyesi olarak aldığı çantaya da 50 bin TL verdi.

Keyfi yerinde olan Dinçerler için "Hadise'yi çabuk unuttu" yorumları yapıldı.