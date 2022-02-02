Mehmet Dinçerler'den borç açıklaması geldi

Bir süredir şirket borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşadığı iddia edilen iş insanı Mehmet Dinçerler'den açıklama geldi.

Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mehmet Dinçerler’i sosyal medyada takipten çıktmasıyla çok konuşulmuştu.

40 bin dolar değerinde bir tektaşla evlilik teklifi alan ünlü şarkıcının sevgilisinin borçları yüzünden canının sıkıldığı iddia edilmişit.

İş hayatında zor günler geçirdiği konuşulan Mehmet Dinçerler'den açıklaması geldi. Kimseye borcu olmadığını söyleyen Dinçerler şu mesajı paylaştı:

"KEFİL OLDUM"

"Çocukluğumdan beri ticaretin içerisinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim en temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler'in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid'in konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz de 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

"BORCUM YOK"

Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık. Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır!

"23 YAŞIMDAN BERİ TİCARET YAPIYORUM"

Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız, şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseyi bağlamaz. Bugün gelinen süreç tabi ki üzücüdür, bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz...

23 yaşında başladığım ticaret hayatım, bugün binlerce insanın ekmek yediği bir işletmeye dönüştü ve bunu on binlere taşımak en büyük arzum ve hedefimdir."



