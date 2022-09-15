Mehmet Dinçerler'den boşanma açıklaması

Boşanma sürecinde olduğu Hadise'den tüm takıları ve milyonluk yüzüğü geri istediği iddia edilen Dinçerler, 'Hiçbir talebim olmamıştır' dedi.

Boşanma aşamasında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, magazin dünyasının gündemine oturdu.

Boşanma açıklamasının ardından Hadise'nin sanat hayatıyla ilgili baskı gördüğü iddia edilirken, Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifi için aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istediği söylenmişti.

İddialar karşısında sessizliğini bozan Dinçerler, sosyal medya hesabından bir açıklama metni paylaştı.

"Susmanın, emek verdiğim 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum"

Mehmet Dinçerler, "Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusudur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise yapılan yakıştırmaları görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum. Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımızı ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişki süresince Hadise’nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum.

"Konserlerini gururla izledim"

Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum.

"Hiçbir talep ve isteğim olmamıştır"

Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek istediğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.