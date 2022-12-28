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    Mehmet Dinçerler’den imalı paylaşım: Biz dik duruşu senden öğrendik

    Mehmet Dinçerler’den imalı paylaşım: Biz dik duruşu senden öğrendik

    Hadise ile evliliği 4,5 ayda biten Mehmet Dinçerler’den imalı bir paylaşım geldi. Fatih Terim ile olan karesini paylaşan Dinçerler, “Biz dik duruşu senden öğrendik hocam” ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 13:52
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    Genç iş adamı Mehmet Dinçerler, şarkıcı Hadise ile aşk yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra nikah masasına oturdu.

    30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle dünyaevine giren Dinçerler ve şarkıcı, 4 buçuk ay süren evliliklerinin ardından ilişkilerini sonlandırdı.

    Fatih Hocalı paylaşım

    Çift, düğün takıları yüzünden sık sık magazin basınında yer aldı.

    Çok geçmeden de Dinçerler’in adı başka isimlerle anılmaya başlandı.

    İş adamı, bu kez Türkiye’nin en başarılı teknik adamlarından biri olan Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

    Mehmet Dinçerler’den imalı paylaşım: Biz dik duruşu senden öğrendik #1

    “Biz dik duruşu senden öğrendik”

    Terim ile olan bir karesini Twitter'dan paylaşan Dinçerler, “Biz dik duruşu, mücadeleyi, vazgeçmemeyi, gerektiğinde gitmeyi, senden öğrendik hocam, iyi ki varsın!” notunu düştü.

    Galatasaraylı olduğu bilinen Mehmet Dinçerler’in paylaşımı, merak uyandırdı.

    Bazı kullanıcılar, bu ifadelerinden dolayı genç iş adamına destek verirken, dikkat çeken yorumlar yapıldı.

    Mehmet Dinçerler’den imalı paylaşım: Biz dik duruşu senden öğrendik #2

    “Galiba Mehmet haklıymış”

    O yorumlardan bazıları:

    “Hadise seni hak etmiyordu zaten abim.”

    “Biz o hikayeyi kurttan da dinledik.”

    “Bazen seninle ortak paydada buluşabiliyoruz demek.”

    “Hadise olayında galiba bu adam haklı.”

    “Galiba Mehmet haklıymış.”

    “Adamsın Mehmet ağabey.”

    Mehmet Dinçerler’den imalı paylaşım: Biz dik duruşu senden öğrendik #3

    Mehmet Dinçerler’den imalı paylaşım: Biz dik duruşu senden öğrendik #4


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