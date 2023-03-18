Mehmet Dinçerler'den yeni ifşa! Hadise'nin arkadaşı Ala Tokel'e yürüdü... Hadise ile evliliğini tek celsede sonlandıran ve hakkında türlü ifşalar ortaya çıkan Dinçerler, bu kez de eski eşinin yakın arkadaşı olduğu bilinen fenomen Ala Tokel'e yazıldı.

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı’nda düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Evliliklerinde dikiş tutturamayan ikili, 4 ay sonra tek celsede boşandı. Boşanma sonrası binbir iddia ortaya atılırken, konu gündemden günlerce düşmedi. Mehmet Dinçerler’in türlü ifşaları ortaya çıktı. Daha önce de adı birçok isimle anılan Dinçerler, son hamlesi ile yeniden gündeme geldi. Dinçerler'in mekanında poz verdi Dinçerler bu kez sosyal medya fenomeni Ala Tokel’e yaptığı yorumla olay oldu. İnstagram hesabından Dinçerler’in işletmecisi olduğu tatlı dükkanında poz veren Ala Tokel’e yorum gecikmedi. "İlk foto çok hoş" Mehmet Dinçerler, fotoğrafın altına “ilk foto çok hoş” notunu düştü. Dinçerler, yorumu fark edilince geri adım atarak sildi. Ala, Hadise'nin yakın arkadaşı... Bir diğer yandan, Hadise ile Ala Tekelin yakın arkadaş biliniyor…