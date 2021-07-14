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    Mehmet Dinçerler'in eski hali

    Hadise ile aşk yaşayan Mehmet Dinçerler'in eski hali şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 13:12
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    Mehmet Dinçerler'in eski hali

    Nikah masasına oturmaları belenen oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise, sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Yıldırım'dan ayrılan Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı hatta Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansıdı.

    TAKİPÇİSİ ARTTI

    Hadise ile aşk yaşamaya başlamadan önce Instagram'da 70 bin civarında takipçisi bulunan Mehmet Dinçerler, adının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Instagram'da 110 bin takipçiye ulaştı.

    ESKİ HALİ

    Adının Hadise ile birlikte anılmasıyla popülerliği de artan Mehmet Dinçerler'in, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Dinçerler'in eski halini görenler, 'evrim geçirmiş' yorumunda bulundu.

    "BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

    Öte yandan yakın bir arkadaşıyla dertleşen şarkıcının, “Beni çok mutlu ediyor ve prensesler gibi hissettiriyor. Savaştan çıkmış gibiyim... Kaan beni çok yordu. Bu dönemde uzun süre ilişki istemezdim ama Mehmet öyle bir hayatıma girdi ki... İlk bakışta aşk oldu.” dediği öğrenildi.

    Mehmet Dinçerler in eski hali #1Mehmet Dinçerler in eski hali #2

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