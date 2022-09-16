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    Mehmet Dinçerler'in geçmiş tweet'leri ortaya çıktı

    Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in geçmiş yıllarda yaptığı paylaşımlar tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 15:18
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    Mehmet Dinçerler'in geçmiş tweet'leri ortaya çıktı

    Boşanma iddiaları gündeme bomba gibi düşen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, yeni gelişmelerle konuşuluyor.

    Mehmet Dinçerler'in Hadise'den düğün takılarını ve 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istemesi iddiaları yeni bir tartışmaya yol açmıştı.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinçerler, bu iddiaları yalanlayarak hiçbir şey talep etmediğini ifade etmişti.

    Dinçerler'in açıklamasından bir süre sonra, bambaşka bir detay gündem oldu.

    Tweet'leri tepki topladı

    Mehmet Dinçerler'in Twitter hesabını inceleyen kişiler, geçmiş zamana ait paylaşımları buldu.

    Paylaşımları sonrası tepki yağmuruna tutulan Dinçerler, sosyal medya hesaplarını kapattı.

    İşte o paylaşımlar...

    Mehmet Dinçerler in geçmiş tweet leri ortaya çıktı #1

    Mehmet Dinçerler in geçmiş tweet leri ortaya çıktı #2

    Mehmet Dinçerler in geçmiş tweet leri ortaya çıktı #3

    Mehmet Dinçerler in geçmiş tweet leri ortaya çıktı #4


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