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    Mehmet Şef'in paylaşımı Deniz Seki'yi rahatsız etti

    MasterChef'in yarışmasıyla ünlenen Mehmet Yalçınkaya'nın çay paylaşımından Deniz Seki hoşlanmadı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 11:41
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    Mehmet Şef'in paylaşımı Deniz Seki'yi rahatsız etti

    Yemek yarışması MasterChef'in ünlü şeflerinden Mehmet Yalçınkaya sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    "SEVMEYEN VAR MI?"

    Mehmet Şef bu sefer İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili paylaşım yaptı. MasterChef Türkiye'nin sert tavırlarıyla öne çıkan jürisi Mehmet Yalçınkaya çay içtiği anları paylaşıp "Bu karlı havada en iyisi sıcak bir çay. Çay sevmeyen de ne biliyim, var mı sevmeyen?" diye sordu.

    "5 YIL DEMLEDİM"

    5 yıl hapis yatan Deniz Seki, Yalçınkaya'nın paylaşımından rahatsız oldu. Deniz Seki ünlü şefe "Çay sevmeyen olabilir Sayın şefim. 5 yıl boyu her gün demleyince" yanıtını verdi.

    Mehmet Şef in paylaşımı Deniz Seki yi rahatsız etti #1

    Mehmet Şef in paylaşımı Deniz Seki yi rahatsız etti #2

    Mehmet Şef in paylaşımı Deniz Seki yi rahatsız etti #3


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