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    Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi

    Beş yıldır birlikte olan fotoğrafçı Mehmet Turgut ile söz yazarı ve caz yorumcusu Ada Sanlıman, mutluluğu 'Evet' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 10:45
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    Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi

    Fotoğrafçı Mehmet Turgut, uzun süredir birlikte olduğu Ada Sanlıman ile önceki gün Muğla’da evlendi. Çiftin düğününe sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

    İkilinin nikahtan fotoğraflarını Instagram hesabında paylaşan Alper Kul, çifti tebrik etti: “Ve oğlumuz ‘evet’ dedi nihayet. Mutluluğunuz her daim artsın canlarım.”

    200 DAVETLİ

    Düğüne, gelin ile damadın ailesi ve çok yakın dostlarından oluşan 200 kişi katıldı.

    Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi #1Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi #2

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