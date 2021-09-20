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Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi

Mehmet Turgut ve Ada Sanlıman evlendi

Beş yıldır birlikte olan fotoğrafçı Mehmet Turgut ile söz yazarı ve caz yorumcusu Ada Sanlıman, mutluluğu 'Evet' dedi.