Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

Müjde Ar’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar, akciğer kanseri tanısıyla 2018 yılından bu yana tedavi görüyordu.

Üç aydır yoğun bakımda olan Mehtap Ar, 64 yaşında vefat etti. Mehtap Ar bugün son yolculuğuna uğurlandı.

"ANMA GECESİ YAPILACAK"

Aile yakınları ve dostları ünlü isme son görevini yapmak için Zincirlikuyu Camii'nde bir araya geldi. Kardeşini kaybeden Müjde Ar yaptığı açıklamada, "Bütün arkadaşlarımıza mesaj attık. Açıklamada bulunduk, biliyorsunuz son zamanda yükselen vaka sayısından dolayı dostlarımızı korumak amacıyla daha sonra bir anma gecesi yapacağız. Dostlarımızı oraya bekliyoruz. Tarihi şu an belli değil." dedi.

Mehtap Ar'ın oğlu Söz ise yaptığı açıklamada, "Milyonlarca çocuğu kalbine dokunmuş, tiyatro yapmış bir insan. O çocukların kalbinde yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.