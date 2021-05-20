Mehtap Bayri, çiftçi oldu

Toprak aşığı olduğunu söyleyen Mehtap Bayri, Muğla’da zeytinlik aldı.

Ünlü oyuncu Mehtap Bayri, Muğla’da çekilen ve başrolünü üstlendiği “Kalk Gidelim” dizisi bitmesine rağmen Bodrum’dan gidemedi. İstanbul'u terk eden oyuncu, yeni hayatını anlattı.

"ÇİFTÇİYİM ARTIK"

Muğla’da bir zeytinlik aldığını belirten Bayri, “Buraya çok alıştım, şimdi bir de zeytinlik aldım. Tarımla ilgileniyorum. Çiftçiyim artık. Belgemi de aldım. Toprak beni besliyor. Doğayı sevmiyorum, aşığım” dedi.

"ZOR İŞ"

Çiftçiliğin zor bir iş olduğunu da belirten Bayri, “Çiftçilik çok emek isteyen bir iş. Bütün çiftçileri ellerinden, o koca yüreklerinden öpüyorum” diye konuştu.