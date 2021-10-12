Mehtap Taşkıran, yardım istedi

Bir döneme damgasını vuran Kanal D'nin en sevilen programlarından Kısmetse Olur ile tanınan Mehtap Taşkıran, zor günlerden geçiyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı programdan ün kazanan Mehtap Taşkıran, sosyal medya hesabından kızı Yaren Su için dua istedi.

2 GÜNDE 2 AMELİYAT

Geçtiğimiz hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve 2-3 gündür komada yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Taşkıran, yaptığı son paylaşımla kızının 2 günde 2 defa beyin ameliyatı geçirdiğini anlatarak yardım çağrısında bulundu.

"İLGİLENMİYORLAR"

Kızının fotoğrafının altına, "Özel hastanede değiliz diye ölecek miyiz? Arkadaşlar çocuğum 2 günde 2 kez beyin ameliyatı oldu. Cumartesi ameliyat yapan Dr. nöbetçiymiş, gitmiş... Bugün de hiçbir beyin doktoru gelip yerinde inceleme yapmadı. Beyin doktoruna soruyorum gelip bakar mısınız yerinde incelemeniz lazım diyorum. Gelmeyeceğim diyor. Çocuğum ölecek zaten bir kez ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar. Çocuğum ölmeden yardım eder misiniz? Allah rızası için paylaşın, etiketleyin çocuğumu kaybedeceğim. Bizim hakkımız beyin cerrahisinin ilgilenmesi ama ilgilenmiyorlar. @saglikbakanligi" notunu düşerek yardım çağrısında bulundu.