Melanie Clark Pullen hayatını kaybetti

EastEnders yıldızı Melanie Clark Pullen, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Dünya ekran tarihinin en uzun soluklu dizisi olan EastEnders ile yıldızı parlayan İrlandalı oyuncu Melanie Clark Pullen, 46 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 2019 yılında göğüs kanseri teşhisi konulan Pullen, bir yıl sonra hastalığı yendiğini açıklamıştı.

Fakat geçtiğimiz yılın haziran ayında hastalık bu kez beyninde ortaya çıkmıştı. İrlandalı oyuncu, hastalıkla mücadelesini de sosyal medya hesabından hayranlarıyla adım adım paylaşmıştı.

Tedaviye cevap vermedi

Ancak tekrarlayan hastalığın ardından gördüğü radyoterapi ve kemoterapi tedavileri bile sonuçsuz kaldı ve Pullen hayata veda etti. Ünlü oyuncu geriye acılı eş ve 3 çocuk bıraktı.