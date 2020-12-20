Melek Baykal: 26 yıl sonra boşanabildim

İki evlilik yaptığını ikisinin de beşer yıl sürdüğünü belirten Melek Baykal, yabancı eşinden 26 yılın sonunda boşanabildiğini söyledi.

Kanal D’de yayınlanan “İyi Aile Babası” adlı diziyle ekranlara dönen Melek Baykal, sunucu-yazar Yelda Kırçuval’ın Instagram canlı yayınına konuk oldu.

Rol aldığı dizi hakkında konuşan Baykal, “Sıkıntılı pandemi sürecinde gülmeye, dertlerimizi unutmaya ihtiyacımız var. Pandemiden dolayı aslında bu dönem çalışmayı planlamıyordum ama projenin senaryosu, yönetmeni ve cast’ı o kadar başarılıydı ki pandemi koşullarına rağmen koşarak sete gittim.” dedi.

“TOPLUM OLARAK AĞLAMAYI SEVİYORUZ”

Yelda Kırçuval’ın izleyicinin dram projelerine olan yoğun ilgisini sorması üzerine usta oyuncu, “Biz toplum olarak ağlamayı o kadar çok seviyoruz ki maalesef. Niye meraklıyız bu kadar ağlamaya? Yani gülmek kadar güzel bir şey var mı? Bence daha pozitif bakmalıyız hayata. İnsanlarımız tabii ki dram projelerini de izlesinler ama komedi projeleriyle de her şeyden uzaklaşmalı ve gülmeye vakit ayırmalılar.” diye konuştu.

“26 YILIN SONUNDA BOŞANABİLDİK”

İngiltere’den Matild Manukyan’ın hayatını oynaması için gelen teklifi “İyi Aile Babası”nın çekimleri devam ettiği için reddetmek zorunda kaldığını belirten oyuncu özel hayatı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

İki evlilik yaptığını ikisinin de beşer yıl sürdüğünü dile getiren Melek Baykal, “Yabancı olan eşimle 5 yıl beraberdik. Ayrıldık, 21 yıl ayrı kaldık ama vakitsizlikten boşanamadık. Ne ben Almanya’ya gidebildim ne o gelebildi. Tam 26 yılın sonunda boşanabildik. Ve artık evlilik düşünmüyorum çünkü başka şeylerin hayatımda daha güçlü yer aldığına karar verdim. Ailem, yeğenlerim, mesleğim gibi. İşimi, tiyatroyu çok seviyorum. İşim ve ailem yetiyor bana, evliliğe ihtiyacım yok.” ifadelerini kullandı.