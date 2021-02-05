Melek Baykal'a mesajla taciz

Melek Baykal, kendisine taciz mesajları atan Elif C.’yi şikayet etti.

Ünlü oyuncu ve sunucu Melek Baykal, telefonuna mesajlar atarak kendisini rahatsız eden Elif C.’den şikayetçi oldu.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan korunma talepli dilekçede, Elif C.'nin Baykal'ın telefonuna taciz mesajları attığı ve Baykal'ın rahatsız olduğu halde mesaj göndermeye devam ettiği ifade edildi.

SOSYAL MEDYADAN DA TACİZ VAR

Ayrıca dilekçede, Elif C.'nin sosyal medyada da Baykal'ı rahatsız ettiği belirtildi: "Davalı, son olarak 24 Aralık 2020'de Melek Baykal'ın saçlarına röfle yaptırdığı anın videosunu ve 'Saçının röflesi olayım, aktıkça sürüneyim o lepiska saçının tellerine' yazısını paylaşmıştır. Davalının, Melek Baykal'ın adresine gelerek rahatsız etmesi ihtimali vardır. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz."

Mahkeme, Melek Baykal'ın tedbir talebini reddetti. Baykal, mahkemenin ret kararına itiraz etti.