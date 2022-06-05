Melek Mosso: Beni asla susturamazlar

Isparta'da "ahlaksızlığa özendirdiği" gerekçesiyle konseri iptal edilen Melek Mosso, Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen festivalde sahne aldı.

20'nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında kentte gelen Melek Mosso, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda konser verdi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın yanı sıra yaklaşık 2 bin kişi konseri izledi.

"Daha da çoğalacağız"

DHA'da yer alan habere göre Mosso, 4 yıl önce de Mersin'e Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'ın daveti ile geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O zaman evimizde gibi ağırlanmıştık, aile olmuştuk ve ben dedim ki, 'Mezitlili oldum' Bir tarafım artık Mersinli. Şu an evimde, komşularımla, dostlarımla gibiyim. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman daha azdık, bu akşam daha kalabalığız. İlerleyen günlerde daha da çoğalacağız.

"İstemeyenlere inat aydınlık için şarkı söylemeye devam, beni asla susturamazlar"

Niye tabii ki, çünkü müziği susturamadıkları için çoğalacağız. Melek Mosso'yu susturamadıkları için çoğalacağız. İstemeyenlere inat, karanlığa inat, aydınlık için şarkı söylemeye devam. Beni asla susturamazlar.

"Ben özgür kadınlar görmek istiyorum bu ülkede"

Çünkü korkusuz, özgür kadınlar görmeyi istiyorum bu ülkede. Sadece ben değil, bütün çocuklarımız, kız çocuklarımızı, gençlerimizi, özgürce dans eden, şarkı söyleyen, giyinen, konuşan kadınlar görmek istiyorum bu ülkede"

Melek Mosso: Aydınlık için şarkı söylemeye devam, beni asla susturamazlar VİDEO





İzmir Marşı ile sahneden ayrıldı

Mosso, konser sonunda 'İzmir Marşı' ile sahneden ayılırken kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

"Açmak istiyorsanız açın" demişti

Şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserde kadınların kıyafetlerini eleştirenlere tepki göstermiş, şarkı arasında uçuş uçuş olan elbisesini savurarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok.”

Melek Mosso'dan kadınlara: Açmak istiyorsanız açın VİDEO ARŞİ









