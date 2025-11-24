Melek Mosso boşanma sonrası yaptığı açıklamayla gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlenmişti. Evliliğindeki krizleri bir türlü çözemeyen Melek Mosso, 17 Ekim 2025'te 2 yıl önce evlendiği eşi oyuncu ve model Serkan Sağdıç'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Bir mekanda konser veren Mosso, sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YENİ AŞKLARA YELKEN AÇAYIM"

Aşk hayatıyla ilgili soruları cevaplayan Melek Mosso, 2. Sayfa mikrofonuna "Yolu açık olsun. O da yeni aşklara yelken açsın. Ben de yeni aşklara yelken açayım. Herkes mutlu olsun" diye konuştu.

"ŞU AN SEVGİLİM YOK"

Şarkıcı, "Yeni aşk var mı? Olacak mı?" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi:

''Yani şu anda yeni bir aşk yok. 'Umarım olmaz' da diyemeyiz. Bunlar tamamen duygularla ilgili. Nereden ne geleceğini bilemeyiz. Biz sanatçıyız, duygusal insanlarız; bir anda bambaşka bir şeye kapılabiliriz. Kapım her şeye açık."