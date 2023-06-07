Melek Mosso, konserini iptal etti PowerTürk Müzik Ödülleri'nde 'En Güçlü Cover Şarkı' ödülünü alan Melek Mosso'nun konuşmasında söylediği sözler tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcının konserlerinin iptal edilmesi için paylaşım yapılması üzerine Mosso, Instagram hesabından açıklama yaparak konserini iptal ettiğini duyurdu.

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde tepki çeken açıklamalar yaptı.

"En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi olan şarkıcı, “Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim.” dedi.

Bu sözler, sosyal medyayı adeta salladı.

AK Partili kadınlara küfreden CHP'li kadını idol edindi

Birçok kullanıcı, şarkıcının konserlerinin iptal edilmesi için paylaşım yapmaya başladı.

Şarkıcının AK Partili kadınlara küfreden CHP'li bir kadını "idol" edindiği ve muhalif seçmenin kıyafetlerine benzer giyinerek "Seçim kombinim" ifadeleriyle yaptığı paylaşım, törendeki tavrı nedeniyle yeniden gündem oldu.

Gelen yorumlara dayanamayan şarkıcı, Instagram hesabından sessizliğini bozdu.

"Esprim amacını aşmış"

Seçim dönemi yaptığı paylaşımı hatırlatılarak eleştirilen Mosso, şunları söyledi:

'Seçim kombini' diyerek yaptığım esprimin amacını aşmış olma durumundan dolayı birbirini bu kadar seven bir toplumun karşı karşıya geliyor olması çok üzücü. Amacımın kimseyi üzmek ya da ayrıştırmayı tetiklemek olmadığını beni tanıyan herkes bilir, tanımayanlara da ben, açık yüreklilikle ifade edeyim; öyle biri değilim ve yaşananlardan dolayı üzgünüm. Çünkü ben, işin sahibi hangi parti, dinleyen kitlenin siyasi düşüncesi ne diye düşünmeden şarkı söylemek isteyen biriyim. Öyle de yoluma devam etmek istiyorum.

"Konuşmam siyasi düzleme çekildi"

Konuşmasından dolayı gelen eleştirilere de cevap veren şarkıcı, şöyle devam etti:

Gelelim ödül törenindeki teşekkür konuşmama. O, benim kendi kariyerimde en içtenlikle yaptığım teşekkürlerden biriydi... Kuzenini, kocası tarafından 31 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban veren, o acıyı iliklerine kadar yaşayan ve şahit olan bir kızın sözleri. Amacım hiçbir kişi ya da kurumu, yönetimi sorumlu tutmak değil, bu acıların bir daha yaşanmamasını dilemekti. Böyle acılar, siyaset üstü acılardır. Bunu acıyı yaşayarak tecrübe eden biri olarak, konuşmamın siyasi düzleme çekilmiş olmasını da asla arzu etmem.

"Konserimin yapılmaması daha doğru"

Bazı kullanıcıların "Melek Mosso'nun konserleri iptal edilsin" yorumlarıyla ilgili de konuşan ünlü isim, sözlerini şöyle noktaladı:

Şimdi, günün sonunda görüyorum ki, artık daha da çok birleşme zamanı. Ayrı gayri olmadan, bir olma.. Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Bu sebeple ben de 8 Haziran'daki konserimin yapılmamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Hiçbir hesabı olmadan sadece müzik dinlemek, müzik yapmak isteyenlerle pek yakında buluşacağız. Bu süreçte birleştirici olmak için aldığım kararı anlayan ve saygı duyan herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle kırdığım, incittiğim herkesten de özür dilerim. Hepinizi seviyorum.

'Seçim hazımsızlığı'

Mosso'nun ödül töreninde yaptığı konuşmayı bazı kullanıcılar, "Seçim mağlubiyetinin devam eden hazımsızlığı" olarak yorumladı.