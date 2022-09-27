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    Melek Mosso, sahnede saçlarını kesti

    Melek Mosso İranlı kadınlara destek için Harbiye'deki konserinde saçlarını kesti.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 06:56
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 06:59
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    Melek Mosso, sahnede saçlarını kesti

    İran'da başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesi ile ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için gerçekleştirilen protestolar ülke genelinde sürüyor.

    "Kadınlar için söyledi"

    İran'daki kadınların protestolarına ünlü şarkıcı Melek Mosso da destek verdi. Harbiye'de konser veren Melek Mosso, protesto eylemi yapan kadınların yanında olduğunu belirterek sahnede saçlarını kesti.

    Mosso, "Bu gece tüm kadınlar adına söylüyorum şarkılarımı" dedi.

    Melek Mosso, sahnede saçlarını kesti #1

    Melek Mosso, sahnede saçlarını kesti #2


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