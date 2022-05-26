Melek Mosso’dan ‘ahlak’ değerlendirmesi

Isparta konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso, kendisi için “Ahlaksızlığa özendiriyor” söylemlerinde bulunanlara çattı. Mosso, “Kendi yüreklerindeki sapıklığı hayatımıza sokmaya çalışıyorlar” dedi.

Şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir konserde kadınların kıyafetlerini eleştirenlere tepki gösterdi.

Mosso, şarkı arasında uçuş uçuş olan elbisesini savurarak, “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok.” dedi.

Melek Mosso'dan kadınlara: Açmak istiyorsanız açın ViDEO



“Halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan…”

Bu sözler, bazı kuruluşları rahatsız etti.

Öyle ki Mosso’nun Isparta’da konser vereceğini duyan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı, ortak açıklama yaptı ve tepki gösterdi.

Açıklamada, “Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür etkinlikler, halkımız nezdinde kabul görmemekte ve rahatsızlık oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali'nde yer verilecek olan Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır.





“Ahlaksızlığı özendiriyor”

Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz." denildi.

Konseri iptal edildi

Talep karşılık buldu ve Isparta Belediyesi, Melek Mosso konserini iptal etti.

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahne alacak olan Mosso’nun posteri, konser afişinden çıkarıldı.

“Kendi yüreklerindeki sapıklığı hayatımıza sokmaya çalışıyorlar”

Tüm bu yaşananların ardından Melek Mosso’dan beklenen açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Mosso, şunları yazdı:

“Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz.”