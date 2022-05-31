Melek Mosso'nun Kocaeli konseri de iptal oldu

Melek Mosso'nun Kocaeli konseri de iptal oldu

Yaptığı el hareketi ve sahnedeki konuşmasıyla tepki çeken, Isparta'da konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'de vereceği konseri de iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde Melek Mosso’nun Isparta’da vereceği konser yaptığı açıklamaları nedeniyle iptal edilmişti.

Bir konseri sırasında el hareketi ve konuşmasıyla uzun süre tepki çeken Melek Mosso, Kocaeli'de düzenlenen FullFest Gençlik Festivali'nde sahne alacaktı.

Ancak Kocaeli Valiliği'nden izin çıkmadı.

"Ormanda konaklama yasağı" nedeniyle iptal edildi

İHA'nın haberine göre, Kocaeli Valiliği tarafından 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak ve 1 Kasım’a kadar sürecek olan "ormanda konaklama yasağı" sebebiyle konser iptal edildi.

Kocaeli’de 10-12 Haziran tarihleri arasında Kandıra Seyrek Plajı'nda düzenlenecek olan FullFest Gençlik Festivali'nde Melek Mosso ve Sagopa Kajmer, Emir Can İğrek, Can Ozan başta olmak üzere birçok sanatçı sahne alacaktı.

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