Petrol
117.69
1.84%
Euro
17.6719
0.04%
Dolar
16.3876
0.05%
Altın
977.99
0.06%
Borsa
2527
0.00%
Bitcoin
521.010
8.77%
BTXN Coin
12.48
-0.47%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Melek Mosso'nun Kocaeli konseri de iptal oldu

    Yaptığı el hareketi ve sahnedeki konuşmasıyla tepki çeken, Isparta'da konseri iptal edilen Melek Mosso'nun Kocaeli'de vereceği konseri de iptal edildi.
    • 31.05.2022 - 00:23
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 00:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melek Mosso'nun Kocaeli konseri de iptal oldu

    Geçtiğimiz günlerde Melek Mosso’nun Isparta’da vereceği konser yaptığı açıklamaları nedeniyle iptal edilmişti.

    Bir konseri sırasında el hareketi ve konuşmasıyla uzun süre tepki çeken Melek Mosso, Kocaeli'de düzenlenen FullFest Gençlik Festivali'nde sahne alacaktı.

    Ancak Kocaeli Valiliği'nden izin çıkmadı.

    "Ormanda konaklama yasağı" nedeniyle iptal edildi

    İHA'nın haberine göre, Kocaeli Valiliği tarafından 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak ve 1 Kasım’a kadar sürecek olan "ormanda konaklama yasağı" sebebiyle konser iptal edildi.

    Kocaeli’de 10-12 Haziran tarihleri arasında Kandıra Seyrek Plajı'nda düzenlenecek olan FullFest Gençlik Festivali'nde Melek Mosso ve Sagopa Kajmer, Emir Can İğrek, Can Ozan başta olmak üzere birçok sanatçı sahne alacaktı.

    Melek Mosso'dan kadınlara: Açmak istiyorsanız açın VİDEO ARŞİV

    Melek Mosso nun Kocaeli konseri de iptal oldu #1

    Melek Mosso nun Kocaeli konseri de iptal oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Esra Erol'un tatil kombini eleştiri yağmuruna tutuldu, fiziği olay oldu! 'Üstünü giymişsin altını unutmuşsun'
    Medya

    Esra Erol'un tatil kombini eleştiri yağmuruna tutuldu, fiziği olay oldu! 'Üstünü giymişsin altını unutmuşsun'

    Kocaeli'de 'Açık giyinmek yasaktır’ yazılı kafeye şortla giren genç kız kovuldu
    3. Sayfa

    Kocaeli'de 'Açık giyinmek yasaktır’ yazılı kafeye şortla giren genç kız kovuldu

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir