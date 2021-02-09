Melike Beşli kimdir ve kaç yaşında? Halil Sezai'nin sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor?

Melike Beşli kimdir ve kaç yaşında? Halil Sezai'nin sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor?

Şarkıcı Halil Sezai 5 yıldır birlikte olduğu Melike Beşli ile evleniyor. Melike Beşli kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor merak ediliyor. İşte Melike Beşli hakkında bilgiler..

Son zamanlarda adı gündemden düşmeyen Halil Sezai, bu kez mutlu bir haberle gündeme geldi.

5 yıldır beraber olduğu sevgilisi Melike Beşli ile evlenme kararı alan Sezai, sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Melike Beşli ise o anlar "I said yes (evet dedim)" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Halil Sezai evli olduğu dönemde ani bir şekilde ayrılı kararı alarak Melike Beşli ile bir ilişkiye başlamıştı.

Bu olayın ardından ünlü müzisyenin herkesten sakladığı sevgilisi Melike Beşli'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Melike Beşli kimdir? kaç yaşında? Halil Sezai'nin sevgilisi Melike Beşli ne iş yapıyor?

MELİKE BEŞLİ KİMDİR?

Halil Sezai’nin kız arkadaşı Melike Beşli’nin Halil Sezai’nin hayranı olduğu söyleniyor. Melike Beşli’nin Halil Sezai’nin bir konserine gittiği ve konserde tanıştıkları ortaya atılan iddialar arasında yerini aldı. Melike Beşli ile ilgili detaylı bilgi bilinmiyor.

Geçen yıl 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan 41 yaşındaki şarkıcı Halil Sezai, 1,5 aylık tutukluluk halinden sonra serbest bırakıldı.

Halil Sezai’nin cezaevi sürecinin ardından sevgilisi Melike Beşli’ye geçen hafta sürpriz bir evlilik teklifi yaptığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan çiftten Melike Beşli, sessizliğini bozdu.

Beşli, dün Instagram hesabından paylaştığı tektaşlı fotoğrafının altına “Evet. Sürprizime ortak olan herkese teşekkürler” yazdı.

Çift yakında nikâh masasına oturacak.