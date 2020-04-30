Melike İpek Yalova: Aramızda başka bir kadın var

Melike İpek Yalova, geçtiğimiz eylül ayında evlendiği eşi Altuğ Gültan ile karantina günlerine ait bir fotoğraf yayınladı.

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde canlandırdığı 'Müjgan' rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melike İpek Yalova, koronavirüs salgını sebebiyle evinden çıkmıyor. Güzel oyuncu, Eylül 2019'da yapımcı Altuğ Gültan ile dünyaevine girmişti.

"BAŞKA BİR KADIN"

Mutlu çift, karantina günlerini köpekleri Hera ile geçiriyor. Melike İpek Yalova, eşi ve Hera ile çektiği selfie’yi, "Aramızda 'başka bir kadın' var ama beni de seviyor" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Çiftin karesine, 30 binden fazla beğeni geldi.