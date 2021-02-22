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    Melike İpek Yalova boşanmak istiyor

    2 yıl önce evlenen oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı eşi Altuğ Gültan’ın arası bozuldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2021 - 07:05
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    Melike İpek Yalova boşanmak istiyor

    “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinde rol alan Melike İpek Yalova, 7 yıl aşk yaşadığı yapımcı Altuğ Gültan ile 2 yıl önce evlenmişti.

    EŞİ BOŞANMAK İSTEMİYOR

    Rol aldığı dizinin çekimleri nedeniyle uzun bir süredir Adana’da bunulan Melike İpek Yalova’nın boşanma kararı aldığı iddia edildi.

    Yalova, aldığı boşanma kararını eşi Altuğ Gültan’a iletti. Karar üzerine şoke olan Gültan’ın ise ayrılmak istemediği öğrenildi.

    Melike İpek Yalova boşanmak istiyor #1

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