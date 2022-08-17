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    Melike İpek Yalova'nın yeni çocuğu

    Hayvanseverliğiyle bilinen oyunculardan Melike İpek Yalova'nın bir köpeği daha oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 11:50
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    Melike İpek Yalova'nın yeni çocuğu

    ‘Mahkum’ dizisinin ‘Büge’si Melike İpek Yalova, oturduğu sitede sokağa bırakılan bir köpeği sahiplendi.

    Sağlık problemleri olan köpek için elinden geleni yapan oyuncu, yeni dostuna ‘Maverick’ ismini verdi.

    "O benim yeni çocuğum"

    Köpeği sahiplendiren kişiye sosyal medya hesabından teşekkür eden Yalova "Hayvanların umursanmadan sokağa atıldığı bir dönemde Banu Aydın mükemmel işler yapıyor. Bizi de Maverick’le tanıştırdı, o artık benim yeni çocuğum" dedi.

    Melike İpek Yalova nın yeni çocuğu #1

    Melike İpek Yalova nın yeni çocuğu #2

    Melike İpek Yalova nın yeni çocuğu #3

    Melike İpek Yalova nın yeni çocuğu #4

    Melike İpek Yalova nın yeni çocuğu #5


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