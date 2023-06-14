Melike Şahin: Evlilik teklifini ben ettim Geçtiğimiz haftalarda Sedat Arpalık ile nikah masasına oturan Melike Şahin, evlilik teklifini kendisinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Son yıllara şarkıları ile damga vuran Melike Şahin, dün akşam gerçekleşen bir davete katıldı. Geçtiğimiz haftalarda Sedat Arpalık ile sessiz sedasız dünyaevine giren Şahin, samimi açıklamalar yaptı.

"Diz çökmedim"

Çok mutlu olduğunu dile getiren Şahin, konuyla ilgili, "6 yıllık bir beraberliğimiz vardı. Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Artık hep beraber kutlayalım dedik. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim." ifadelerini kullandı.

"Kara gözlüm"

Melike Şahin, paylaştığı nikah fotoğraflarına, "Kara gözlüm; biz seninle bir ev kursak, yemyeşil..." notunu düşmüştü.