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Melike Şahin'den 5'inci yıl paylaşımı
Sevgilisi ile 5'inci yıl dönümlerini kutlayan ünlü şarkıcı Melike Şahin o anları Instagram'dan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 30.10.2022 - 15:08
- Güncelleme : 30.10.2022 - 15:13
Son dönemin sevilen şarkıcılarından Melike Şahin'in yaptığı son Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı.
5'inci yıl kutlaması
Sevgilisi ile 5'inci yıl dönümlerini kutlayan sevilen sanatçı o anları fotoğraflarla ölümsüzleştirerek Instagram'dan paylaştı.
Yaş farkı sosyal medyayı salladı
Şahin'in sevgilisi ile arasındaki yaş farkı ise takipçilerinin dikkatini çekti.
Hayranları fotoğrafları beğeni ve paylaşım yağmuruna turatken sosyal medyada yaş farkına ilişkin binlerce yorum yapıldı.