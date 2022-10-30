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    Melike Şahin'den 5'inci yıl paylaşımı

    Sevgilisi ile 5'inci yıl dönümlerini kutlayan ünlü şarkıcı Melike Şahin o anları Instagram'dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 15:13
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    Melike Şahin'den 5'inci yıl paylaşımı

    Son dönemin sevilen şarkıcılarından Melike Şahin'in yaptığı son Instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı.

    5'inci yıl kutlaması

    Sevgilisi ile 5'inci yıl dönümlerini kutlayan sevilen sanatçı o anları fotoğraflarla ölümsüzleştirerek Instagram'dan paylaştı.

    Yaş farkı sosyal medyayı salladı

    Şahin'in sevgilisi ile arasındaki yaş farkı ise takipçilerinin dikkatini çekti.

    Hayranları fotoğrafları beğeni ve paylaşım yağmuruna turatken sosyal medyada yaş farkına ilişkin binlerce yorum yapıldı.

    Melike Şahin den 5 inci yıl paylaşımı #1

    Melike Şahin den 5 inci yıl paylaşımı #2


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