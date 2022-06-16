Melis Birkan, düğün fotoğraflarını paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda gelin olan Melis Birkan'ın düğününden yeni fotoğraflar geldi.

Issız Adam filmiyle iyi bir çıkış yakalayan 39 yaşındaki Melis Birkan geçtiğimiz aylarda meslektaşı 33 yaşındaki Aras Aydın ile dünyaevine girmişti.

Evliliği ile magazinde çok konuşulan çiftten Melis Birkan sosyal medya hesabından nikahından yeni karelerini hayranlarının beğenisine sundu.

Herkese teşekkür

Melis Birkan, nikahtan günler sonra düğün fotoğraflarını paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi.

Ünlü çiftten Melis Birkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bu özel günlerinde destek olan herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Sade bir törenle evlenen çiftin daha önce hiç yayınlanmamış bu fotoğrafları hayranları tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu.