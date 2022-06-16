Petrol
119.36
0.72%
Euro
18.0723
0.29%
Dolar
17.2417
0.02%
Altın
1.016
0.12%
Borsa
2531
0.00%
Bitcoin
386.530
2.57%
BTXN Coin
9.29
4.14%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    Melis Birkan, düğün fotoğraflarını paylaştı

    Geçtiğimiz haftalarda gelin olan Melis Birkan'ın düğününden yeni fotoğraflar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 06:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melis Birkan, düğün fotoğraflarını paylaştı

    Issız Adam filmiyle iyi bir çıkış yakalayan 39 yaşındaki Melis Birkan geçtiğimiz aylarda meslektaşı 33 yaşındaki Aras Aydın ile dünyaevine girmişti.

    Evliliği ile magazinde çok konuşulan çiftten Melis Birkan sosyal medya hesabından nikahından yeni karelerini hayranlarının beğenisine sundu.

    Melis Birkan, düğün fotoğraflarını paylaştı #1

    Herkese teşekkür

    Melis Birkan, nikahtan günler sonra düğün fotoğraflarını paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi.

    Ünlü çiftten Melis Birkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile bu özel günlerinde destek olan herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

    Melis Birkan, düğün fotoğraflarını paylaştı #2

    Sade bir törenle evlenen çiftin daha önce hiç yayınlanmamış bu fotoğrafları hayranları tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

    Melis Birkan, düğün fotoğraflarını paylaştı #3

    Melis Birkan, düğün fotoğraflarını paylaştı #4

    Melis Birkan, düğün fotoğraflarını paylaştı #5

    Melis Birkan, düğün fotoğraflarını paylaştı #6


    İlginizi Çekebilir

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrader

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Eda Ece'nin göğüs dekolteli elbisesi
    Medya

    Eda Ece'nin göğüs dekolteli elbisesi

    Sultangazi'de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı
    3. Sayfa

    Sultangazi'de cipi geçmek isteyen motosikletli direğe çarptı

    Görüş Bildir